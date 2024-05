Henning wird auch manchmal "Eigenbrödler" genannt. Das erklärt der 67-Jährige so: "Ich habe mich nie für Partei an sich interessiert. Ich bin in die CDU hineingestellt worden und habe die CDU im Sinne eines Werkzeuges benutzt, um das durchzusetzen, was mit wichtig war." Wichtig waren ihm regelmäßiges Treffs: zum Beispiel mit Eichsfelder Behördenleitern, mit den Kollegen aus dem Landkreis Göttingen und natürlich die Weihnachtsfeiern.