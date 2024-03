Beim Brand eines Firmengebäudes in Leinefelde sind nach ersten Schätzungen mehrere hunderttausend Euro entstanden. Wie die Polizei mitteilte, wurde das Feuer am Donnerstagnachmittag in der Kunertstraße gemeldet. Betroffen sind den Angaben nach eine Produktionshalle, Büroräume und Wohnungen.

Bildrechte: MDR/Gregor Mühlhaus