Nach dem Brand in einem Haus am Ortsrand von Heldrungen (Kyffhäuserkreis) ist am Montagnachmittag die Leiche des Bewohners gefunden worden. Der 68-Jährige war am Montagmorgen zunächst vermisst worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Mann am Nachmittag dann tot in der Brandruine entdeckt.