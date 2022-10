Mit etwa 35 Millionen Euro wird der Stadtteil nun nachhaltig umgestaltet. Auf einer Infoveranstaltung informierte am Mittwochnachmittag der Leiter des Landesgartenschau-Teams, Stefan Nolte, über den bisherigen Stand. Die Garagen sind jetzt Geschichte. Bei der Präsentation wurde deutlich, dass keine Zeit bleibt, dem nachzutrauern.

Auf dem ehemaligen Garagengelände soll die "Gartenstadt" entstehen - ein nachhaltiges Wohnprojekt mit etwa 130 Wohneinheiten. Bis es soweit ist, müssen jedoch noch die Abwasserleitungen neu verlegt werden und es entstehen zwei neu Kreisel in der Beethovenstraße: einer an der Einmündung der Lisztraße und einer an der Kreuzung zum Edeka und Herderstraße. Zusätzlich fallen noch bisher öffentliche Parkplätze vor dem ehemaligen Garagengelände weg. Die etwa 4.000 Südstadt-Bewohner müssen also nochmal die Zähne zusammenbeißen, bis sie im vielleicht schönsten Viertel von Leinefelde-Worbis wohnen.

Die Gartenstadt wird nicht bis zur Ausstellung fertig sein. Stefan Nolte sagt, dass etwa 20 Prozent bis dahin fertig gebaut sein sollen: "Den Rest benötigen wir als Ausstellungsfläche." Auch das restliche Gelände muss bis 2025 noch fertig gestellt werden. Die Schau wurde schon von 2024 auf das Jahr 2025 verlegt - wegen der vielen Liefer- und Bauprobleme durch die Corona-Pandemie. Auch jetzt noch sei der Zeitplan "sehr sportlich". Stefan Nolte bleibt trotzdem optimistisch. Blumenbeet mit Ziergras: Bis in Leinefelde die Pflanzungen für die Landesgartenschau gestaltet werden, dauert es noch einige Zeit. (Archivfoto) Bildrechte: MDR/Ulrike Kaliner

Auf dem Kerngelände sollen eine Skaterpark und ein Sportplatz entstehen. Die lokale Skater-Szene wurde bei der Planung mit einbezogen. Für Kinder soll ein moderner Spielplatz gebaut werden. Die Landesgartenschau hat auch ein Lehrauftrag. Um den nachkommen zu können, überlegen Stefan Nolte und das Gartenschau-Team, ob beispielsweise Ziegen, Schafe und Hühner auf dem Kerngelände Platz finden könnten. Bei einem Ausflug zu dem ebenfalls entstehenden Grünen Klassenzimmer könnten Kinder mehr über Landwirtschaft und die Herkunft von Fleisch und Nahrungsmitteln lernen.

Ein weiteres Ziel ist die Ohne, ein Bach entlang des Gartenschaugeländes, zu renaturieren. Sie soll in ihr ursprüngliches Flussbett zurückgeführt werden, um sie zu verlangsamen. Stefan Nolte erzählt, dass der Bach vor 50 Jahren in einen künstlichen Grabenlauf gedrückt wurde. Der ist gerade - und das Wasser dadurch recht schnell. Verläuft das Wasser langsamer, wird es auch sauberer. Etwa die Hälfte des Regenwassers in der Südstadt soll dann durch offene Gräben in die Ohne fließen. Die mündet dann im Birkunger Stausee.

Auch der See soll dann langfristig eine bessere Wasserqualität bekommen. Der Birkungener Stausee gehört zum erweiterten Gelände der Landesgartenschau. Momentan führt hier noch ein 5,5 Kilometer langer, naturnaher, holpriger Weg um den See. Damit auch Kinderwagen, Fahrradfahrer oder Segways den See umrunden können, soll ein neuer, 7,5 Kilometer langer Weg darum herumführen. Dieser liegt dann weiter entfernt und ist asphaltiert. Der aktuelle Weg bleibt aber erhalten.

Das Team um Stefan Nolte spielt noch mit vielen weiteren Ideen, die noch nicht alle endgültig feststehen. Die Ziele für die Landesgartenschau sind hoch. Was aber deutlich wird: Das alles wird bleiben und die Stadt weiterentwickeln. 35 Millionen soll das alles am Ende kosten. Ein Viertel bis ein Drittel wird Leinefelde-Worbis selbst übernehmen. Der Rest wird gefördert.