Ein Großteil der Bäche und Flüsse in Deutschland wurde begradigt oder baulich eingezwängt. Solche Eingriffe in die Natur schaden Pflanzen und Tieren und führen letztlich auch zu Hochwassern. Seit dem Jahr 2000 gibt es die Europäische Wasserrahmenrichtlinie 2000/60/EG - und die verpflichtet alle Mitgliedsstaaten, ihre natürlichen Gewässer zu erhalten und den Zustand belasteter Gewässer zu verbessern. Allein in Nordthüringen sollen deshalb in den nächsten Jahrzehnten sieben Flüsse umgebaut werden - darunter auch die Leine. Baustart im Eichsfeld soll noch in diesem Jahr sein.