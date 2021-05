In Feldengel im Kyffhäuserkreis ist das vierte Feuer binnen weniger Wochen gelegt worden. Am Montagmorgen hat ein Holzbungalow am Rainbach gebrannt. Nach Angaben der Polizei gab es keine Verletzten, der Sachschaden wird auf mindestens 1.000 Euro geschätzt. Der Bungalow wird von ortsansässigen Vereinen und Bewohnern der Gemeinde genutzt.

Mittlerweile ist es das vierte Feuer, welches innerhalb weniger Wochen in der Gemeinde ausbrach. Im April gab es bereits zwei Brandfälle in Feldengel. Am 08. April steckten Unbekannte das Osterfeuer an, etwa zwei Wochen später stand ein Gebäudekomplex aus zwei Scheunen in Flammen. Vor wenigen Tagen brannte es zum dritten Mal in der Gemeinde als ein Stapel Brennholz in Flammen aufging.