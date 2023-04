Im Stadtgebiet von Sondershausen (Kyffhäuserkreis) mehren sich die Fälle von verhaltensauffälligen Füchsen. In den letzten Monaten hat das Veterinäramt bereits drei kranke Tiere registriert. Der neuste Kadaver wurde am Montag gefunden.

Nach Angaben von Amtsleiter Gunter Wolf wurde die toten Tiere unter anderem in einer Fußgängerzone und an der Stadtmauer entdeckt. Die Füchse sind meist abgemagert, haben struppiges Fell und kommen mit einen wackeligen Gang auf die Menschen zu. Dabei fauchen sie.

Die Tollwut gilt in Deutschland als ausgerottet. (Symbolbild) Bildrechte: imago images / Manngold

Tollwut ist eine in weiten Teil der Welt verbreitete Viruskrankheit. Nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation sterben jährlich weltweit etwa 60.000 Menschen an Tollwut. In Deutschland gilt die lebensgefährliche Krankheit seit 2008 als ausgerottet. Der letzte registrierte Tollwut-Fall trat im Februar 2006 auf.