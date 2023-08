Das MDR-Regionalstudio in Sondershausen hat am Montag seine Türen geöffnet, um einen Einblick in die Arbeit vor Ort zu geben. Mehr als ein Dutzend Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Kirche haben den Studiotag für einen Besuch genutzt und Kontakte geknüpft.

MDR-THÜRINGEN-Onlinechefin Regina Lang im Gespräch mit Vertretern der Industrie- und Handelskammer. Bildrechte: MDR/Jens Borghardt