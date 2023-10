Vier Menschen sind am frühen Samstagabend bei einem Verkehrsunfall im Kyffhäuserkreis schwer verletzt worden, darunter zwei Kinder. Wie die Polizei am Montag mitteilt, war ein Autofahrer mit seinem Fahrzeug auf der B4 bei Großfurra in den Gegenverkehr geraten. Sein Wagen stieß mit einem Auto zusammen, in dem eine Frau und die beiden Kinder saßen.