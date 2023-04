Die Stadt Nordhausen hat am Montag an die Bombardierung vor 78 Jahren erinnert, als Tausende Menschen ihr Leben verloren. An einer Gedenkstele wurden weiße Rosen niedergelegt. "Leider erlebt man so etwas heute wieder in Europa", sagte der 87-jährige Gerhard Liesegang, der die Bombenangriffe auf Nordhausen als Kinder erlebt hat.