Auch die Pegel im Kyffhäuserkreis könnten dann wieder steigen. Hier war in den vergangenen Tagen der Pegel der Talsperre Kelbra so stark gestiegen, dass der Abfluss in die Helme erhöht werden musste. Auch weiterhin wird aus der Talsperre viel Wasser abgelassen. Flussabwärts musste deshalb nördlich von Mönchpfiffel-Nikolausrieth zunächst ein Deich geöffnet werden, um die Pegelstände im Ort abzusenken. Da diese zunächst nicht ausreichend sanken, wurde die Öffnung des Deiches später mehrfach verbreitert und vertieft.

"Es war die richtige Entscheidung zusammen mit Fachleuten aus Thüringen und Sachsen-Anhalt, den Deichdurchbruch zu vertiefen. So ist Schlimmeres für die Gemeinden Mönchpfiffel-Nikolausrieth sowie Heygendorf verhindert worden", erklärte die Landrätin des Kyffhäuserkreises, Antje Hochwind-Schneider (SPD) am Montag. Von 3,08 Meter sank der Wasserstand der Helme daraufhin auf unter drei Meter. Wie der Krisenstab des Landkreises mitteilte, sei der Pegel der Helme in Mönchpfiffel-Nikolausrieth bis am Montagmittag um weitere Zentimeter gesunken und habe die Lage deutlich entspannt. Im an den Kyffhäuserkreis angrenzenden Landkreis Mansfeld-Südharz in Sachsen-Anhalt hatte der Landkreis aufgrund der anhaltend hohen Wasserstände vor Silvester den Katastrophenfall festgestellt.

Wegen des Hochwassers der Helme wurde am Montag die Bahnstrecke zwischen Sangerhausen in Sachsen-Anhalt und Artern in Thüringen gesperrt. Grund für die Sperrung sei der Einsatz eines Baggers am Bahndamm bei Oberröblingen, um dort den Deich zu sichern, teilte der Landkreis Mansfeld-Südharz am Montag mit. Die Bahnstrecke sei die einzige Möglichkeit für Technik und Einsatzkräfte, das Gebiet zu erreichen. Die Bahn richte zwischen Sangerhausen und Artern einen Schienenersatzverkehr ein.

Vor allem aufgrund des neben dem Hochwasser gleichzeitig steigenden Grundwassers konnten vor Silvester einige Bewohner der knapp 300 Einwohner von Mönchpfiffel-Nikolausrieth keine Toiletten oder Duschen mehr nutzen. Daher wurde ein Sanitärcontainer aufgestellt.