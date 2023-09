Die Jugendwahl im Vorfeld der Oberbürgermeisterwahl in Nordhausen hat ein anderes Ergebnis gebracht als der echte Urnengang. 376 Acht-, Neunt- und Zehntklässler wählten den parteilosen CDU-Bewerber Andreas Trump zum Sieger. Auf den Direktor eines Nordhäuser Gymnasiums entfielen 119 Stimmen, was 32 Prozent entspricht. Bei der echten Wahl wurde Trump mit 11,2 Prozent Vierter. Der Sieger der echten Wahl, der AfD-Politiker Jörg Prophet (42,1 Prozent), wurde bei der Jugendwahl Zweiter mit 115 Stimmen oder 31 Prozent. Trump und Prophet würden also bei der Jugendwahl in die Stichwahl gehen - bei der echten Wahl sind es Jörg Prophet und der amtierende OB Kai Buchmann.

Andreas Trump bei einer Podiumsdiskussion vor der Wahl. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK