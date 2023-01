Die Nordhäuser Tafel schlägt Alarm. Der Andrang vor der Tafel in der Grimmelallee werde immer größer und sei kaum noch zu bewältigen, sagte Chefin Helga Rathnau. Vor allem Geflüchtete aus der Ukraine nehmen demnach die Tafel seit der Wiedereröffnung im Dezember sehr in Anspruch.

Einige hielten die Tafel für eine Art Supermarkt, so Rathenau. Grund dafür sei die fehlende Aufklärung. So würden die ukrainischen Flüchtlinge bei ihrer Ankunft nicht ausreichend informiert, was die Tafel ist und was sie leistet. Sie wünsche sich daher mehr Aufklärung von Seiten des Landratsamts, so Rathnau.