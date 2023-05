Beim Brand einer Scheune in Schönstedt im Unstrut-Hainich-Kreis ist ein Schaden von mindestens 300.000 Euro entstanden. Das sagte ein Polizeisprecher MDR THÜRINGEN.

Die Feuerwehr musste zu einem Scheunenbrand in Schönstedt im Unstrut-Hainich-Kreis ausrücken.

Die Feuerwehr musste zu einem Scheunenbrand in Schönstedt im Unstrut-Hainich-Kreis ausrücken.

Die Feuerwehr musste zu einem Scheunenbrand in Schönstedt im Unstrut-Hainich-Kreis ausrücken. Bildrechte: MDR/Silvio Dietzel

In der Scheune waren demnach mehrere Fahrzeuge abgestellt, Tiere oder Menschen seien nicht in Gefahr gewesen. Die Feuerwehrleute konnten ein Übergreifen der Flammen auf ein angrenzendes Wohnhaus verhindern. Noch ist unklar, was das Feuer auslöste.