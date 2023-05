Das von einem Privatgelände in Erfurt ausgebüxte Känguru Horst ist tot. Wie ein Polizeisprecher am Freitagmorgen sagte, hatte ein Anwohner das Tier am späten Donnerstagabend leblos zwischen Bahngleisen unweit seines Geheges entdeckt. Den Angaben zufolge wurde das Känguru vermutlich von einem Zug angefahren und erlag seinen Verletzungen.