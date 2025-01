Antonia und David geben alles. Antonia passt auf, dass das Fleisch im Behälter nicht zur Neige geht. Ihr Gegenüber David schaut, dass es gleichmäßig in den großen Trog fällt. An der Stelle ist Zeit für einen Imbiss und einer Verkostung des frischen Wurstbräts und des Gehacktes. Anschließend dreht sich der Wurststopfer. Dafür wird vorher erst der Darm gespült und dann auf das Rohr des Stopfers aufgezogen.

Drei Stunden in der Bratwurstküche sind im Nu vorbei. Fleischer Franz Köhler Schwarzer Michel ist stolz auf seine Schüler. Auch Kay Wipprecht, Beriebsleiter im Bratwurstmuseum, lobt die Teilnehmer des Premierenkurses in Mühlhausen. Am früheren Standort des Museums, in Holzhausen, hatte es solche Kurse auch schon gegeben.