Das neue Bratwurstmuseum in Mühlhausen hat seit seiner Eröffnung im August rund 80.000 Besucher gezählt. In der Adventszeit war das vier Hektar große Areal ebenfalls sehr gut besucht. "Die Mühlhäuser haben das Museum gut angenommen. Der Umzug an den Mühlhäuser Stadtwald ist ein Erfolg", sagt Museumschef Thomas Mäuer.