Das Zusammenleben im Dorf war eines der Kriterien der Jury. "Und hier in Bollstedt macht eben nicht jeder seins, die Vereine helfen sich auch gegenseitig", erzählt Hagen Lindner. "Egal, ob bei regulären Arbeitseinsätzen oder in Notfällen." Er schätzt, dass mehr als 70 Prozent der Bollstedter in dem einen oder anderen Verein Mitglied sind. Erst im Verlauf des Wettbewerbs hat er gemerkt, dass das nicht überall so ist. "Wir haben wirklich durch diesen Wettbewerb unser Dorf mit anderen Augen gesehen. Wir schätzen jetzt viel mehr, was wir hier haben."

Mit zwei Bussen war man aus Bollstedt zur Preisverleihung angereist. Bildrechte: MDR/Gemeinde Bollstedt