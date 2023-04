500 Jahre Bauernkrieg Ein Dürer in Mühlhausen: Pläne für Sieben-Meter-Denkmal auf dem Kornmarkt

Hauptinhalt

Anlässlich der Thüringer Landesausstellung "freiheyt 1525 - 500 Jahre Bauernkrieg" in zwei Jahren soll auf dem Kornmarkt in Mühlhausen ein sieben Meter hohes Dürer-Denkmal enthüllt werden. Die Pläne für das 200.000 Euro teure Kunstwerk wurden am Dienstagabend in der Rathaushalle vorgestellt.