Wie Oberstaatsanwalt Hannes Grünseisen sagte, hat das Landeskriminalamt am Dienstag im Auftrag der Erfurter Staatsanwaltschaft unter anderem das Rathaus, Wohnungen und Firmen in Bad Tennstedt durchsucht.

Weimann selbst sagte auf Anfrage von MDR THÜRINGEN, er habe sich nichts vorzuwerfen. In Bad Tennstedt wird bei der Kommunalwahl am Sonntag kein Bürgermeister gewählt. Weimann tritt jedoch bei der Wahl zum Kreistag Unstrut-Hainich an.