Mit einem Auswärtsspiel in Chemnitz erlebt die Spielvereinigung 1921 Faulungen ihre Bundesliga-Premiere im Classic Kegeln. Bis März sind insgesamt 14 Spiele. Dann steht fest, ob es zum Klassenerhalt oder noch mehr reicht. Die Spieler um Mannschaftsleiter Gabriel Müller sind optimistisch. Sie haben sich vor einem Jahr als Thüringenmeister für die Oberliga qualifiziert und sind dann direkt in die Bundesliga aufgestiegen. "Wir wollen alle 14 Spiele genießen und auf jeden Fall den Klassenerhalt schaffen", sagt Gabriel Müller. Von rechts: Rafael Leister, Norbert Kirchner, Daniel Müller, Marvin Anhalt, Gabriel Müller, Sebastian Leister, Matthias Anhalt Bildrechte: MDR/SPVGG Faulungen

Gekegelt wird seit den 1970ern

"Gut Holz" heißt es in Faulungen im Unstrut-Hainich-Kreis schon seit den 1970er-Jahren. Damals ist in der Gemeinde, die heute 500 Einwohner zählt, eine Kegelbahn gebaut worden. Die zwei Bahnen hinterm Dorfgemeinschaftshaus haben viele im Ort seitdem zum Kegeln inspiriert. Es gibt mehrere Teams - alles Amateure. Alle Teammitglieder sind aus Faulungen. Jemanden von woanders zu holen, sei auch nicht geplant, so Müller. Er hat als einziger bereits Bundesliga-Erfahrungen: Mit "Schwarzgelb Mühlhausen" hat er vor einigen Jahren im Oberhaus der Deuschen Classis Kegel Union (DCU) gespielt. Seit den 1970er-Jahren gibt es die Kegelbahn in Faulungen, mehrere Vereine trainieren hier. Bildrechte: MDR/Claudia Götze

Bundesliga schreibt Vier-Bahnen-Anlage vor

In der Mannschaft spielt auch Gabriels Bruder Daniel Müller mit. Die Teammitglieder Marvin und Matthias Anhalt sind Vater und Sohn. "Die Väter haben es den Kindern vorgemacht", sagt Marvin. Alle sind Freizeitsportler, trainieren für sich und ein bis zwei Mal in der Woche zusammen. Ein Training findet immer in Langula statt. Dort gibt es eine Anlage mit vier Bahnen, und die ist in der Bundesliga Pflicht.

Bisher konnten alle Wettkämpfe daheim in Faulungen ausgetragen werden. Doch in der Bundesliga müssen 200 statt 100 Würfe pro Spieler gemacht werden. Bei zwei Bahnen würde das eine halben Tag dauern, bis alle durch sind. Deshalb sind vier Bahnen vorgeschrieben. Rafael Leister, Rüdiger Klotz, Gabriel Müller und Marvin Anhalt (von links) Bildrechte: MDR/Claudia Götze

Auftakt in Chemnitz

Dass das erste Spiel auswärts in Chemnitz stattfindet, stört die Faulunger nicht. Chemnitz war auch im Vorjahr der erste Kontrahent nach dem Aufstieg in die Oberliga. Das erste Heimspiel folgt am 23. September gegen Eintracht Fraureuth. Da wollen die Faulunger den Vorteil nutzen, dass sie inzwischen die Tücken der Bahn in Langula viel besser als alle anderen Teams kennen.