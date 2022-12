In einem weiteren Raum befindet sich ein Lehr-Schießstand. Hier lernt der Schüler den Umgang mit Waffen. Dabei handele es sich um Ausbildungswaffen, betont Sven Schrader, und erklärt: "In diesem Schießstand kann man nahezu mit jeder Waffe gefahrlos per Laserstrahl auf eine imaginäre Leinwand schießen." In der Lehrwerkstatt werden zudem Feuerwerke vorbereitet. Dann gibt es noch zwei Räume, in denen der theoretische Unterricht abläuft, etwa Sprengstoff- und Waffenrecht.

Im Brandsimulator geht es unter anderem darum, wie man Feuer mit einem Feuerlöscher löscht und einen Notruf richtig absetzt. Bildrechte: Marie-Theres Engemann

Eine Ausbildung in der Feuerwerkerschule darf jeder beginnen, der mindestens 21 Jahre ist sowie bereits pyrotechnische Vorkenntnisse hat, die so genannten Helfernachweise. Die erhält jeder, wenn er einige Male einem Pyrotechniker über die Schulter geschaut und ihm assistiert hat. Je nach Lehrgang braucht man 20 Nachweise. Die Kosten für die Lehrgänge sind ganz unterschiedlich - die Kursgebühren gehen bei 100 Euro los und können bis zu 1.100 Euro für den großen Lehrgang zum Pyrotechniker betragen.

Sven Schrader und sein Team bilden auch Film- und Fernsehpyrotechniker aus oder Schauspieler, die im Film eine Waffe tragen. Und sie sorgen dafür, dass es am Set so richtig knallt. Schrader erzählt: "Wir haben bei vielen Filmen auch Explosionen dargestellt, Autos in die Luft gejagt, Gebäude, Einschläge für Krieg-Szenarien gemacht, Anti-Kriegs-Szenarien, wo wir mitgespielt haben." Neben Pyrotechnik werde dort auch mit Sprengstoff gearbeitet, und "das muss ja schließlich gekonnt sein, damit niemanden verletzt wird".

