Silvester Zerrissene Hand: 14-Jähriger aus der Lausitz warnt vor Böllern

Warnendes Beispiel: Feuerwerkskörper mit brutaler Sprengkraft

Gemeinsam mit dem Arzt, der seine Hand in einer Operation am Dresdner Uniklinikum wiederhergestellt hat, Dr. Seyed-Arash Alawi, und dem Direktor für Plastische und Handchirurgie, am Uniklinikum, Professor Adrian Dragu, möchte Felix anderen ein ähnliches Schicksal ersparen. Daher hat sich der 14-Jährige entschlossen, mit seiner Geschichte an die Öffentlichkeit zu gehen. Seine Botschaft: "Pfoten weg von Böllern, besonders in Kombination mit Alkohol. Entweder böllern oder trinken. Doch am besten gar nicht erst böllern."

Pfoten weg von Böllern und Alkohol. Felix nach seinem Böllerunfall

Wie genau es zu dem Unfall gekommen war, wollten der Jugendliche und das Uniklinikum aus Rücksicht auf das Alter des Patienten am Dienstag nicht sagen. Nur soviel ist bekannt: Ein Knaller explodierte wohl unerwartet und verursachte schwerste Verletzungen an der Hand von Felix. Mehrere Finger und Teile der linken Hand sind laut Uniklinikum Dresden bei der Explosion abgerissen worden.

Ergo- und Pysiotherapie sowie psychologische Betreuung stehen nun für den Jugendlichen an. Manchmal tue die Hand noch weh, sagte er am Dienstag und schaute auf den dicken weißen Verband. Ende der Woche darf er vielleicht wieder nach Hause. "Radfahren und an Mopeds schrauben sind so Sachen, die erstmal nicht möglich sind", sagt Felix.

Der Handchirug Dr. Seyed-Arash Alawi (l.) hatte gerade Dienst, als Felix (r.) nach seinem Unfall vor knapp drei Wochen in die Notaufnahme eingeliefert wurde. Trotz elfstündiger Operation konnte nicht die komplette Hand gerettet werden. Bildrechte: Katalin Vales

Uniklinikum befürchtet zu Silvester mehr Verletzte als sonst

Am Donnerstag startet nach zwei Jahren pandemiebedingtem Böllerverbot der Verkauf von Feuerwerkskörpern für Silvester. Gezündet werden dürfen die Feuerwerkskörper jedoch nur am 31. Dezember und am Neujahrstag. Dragu blickt mit Sorge auf den bevorstehenden Jahreswechsel. Er fürchtet, dass nach zwei Jahreswechseln mit Böllerverbot ein Nachholeffekt auftreten könnte und mehr Menschen mit Handverletzungen in die Notaufnahmen eingeliefert werden.

Böllerunfälle belasten Notaufnahmen und Krankenhäuser

Wenn es nach Dragu ginge, gebe es ein generelles Böllerverbot. "Damit wir die anderen Notfälle bewältigen können. Jede vermiedene Böllerverletzung ist ein Fall weniger, der das Gesundheitssystem belastet." Ohnehin herrsche in der Zeit zwischen Weihnachten und Silvester Hochbetrieb bei der chirurgischen Notaufnahme. Als Silvesterböllern im vergangenem Jahr wegen Coronaauflagen verboten war, seien gerade mal fünf Personen mit Knallverletzungen in die Notaufnahme gekommen, so Dragu. In anderen Jahren habe die Zahl doppelt bis drei Mal so hoch so hoch gelegen.

Böllerverletzungen sind wie Kriegsverletzungen. Adrian Dragu Direktor für Plastische und Handchirurgie am Uniklinikum Dresden

"Böllerverletzungen sind wie Kriegsverletzungen", sagt Dragu. Eine solche Operation sei aufwendig, langwierig und binde viele Kapazitäten. "Pro Finger sind etwa zwei bis drei Stunden notwendig, um den wieder anzubringen", so der Mediziner. Doch nicht immer gelinge das auch. Professor Michael Albrecht, Medizinischer Vorstand des Dresdner Uniklinikums appelliert daher: "Jeder dieser leicht vermeidbaren Unfälle ist einer zu viel. Bitte schränken Sie deshalb den Einsatz von Feuerwerksartikeln ein und seien sie besonders vorsichtig."

Richtiges Verhalten bei abgetrennten Körperteilen Werden bei einem Unfall, beispielsweise mit Silvesterböllern, Körperteile abgetrennt, ist richtiges Handeln wichtig:



- Indirektes Kühlen: Die abgetrennten Körperteile so wie sie sind, in einer Tüte luft- und wasserdicht verschließen. Diese Tüte in eine Tüte mit Wasser geben, verschließen und in wiederum in eine Tüte mit Eisbeuteln geben.



- Auf keinen Fall abgetrennte Körperteile reinigen oder in den Mund stecken.



- Auf keinen Fall abgetrennte Körperteile einfrieren oder direkt auf Eis legen!



- So schnell wie möglich einen Notarzt rufen. Quelle: Adrian Dragu, Direktor für Plastische Chirurgie und Handchirurgie, Uniklinik Dresden

Uniklinkum stockt Personal rund um Silvester auf