Der Nutzungsvertrag für den Bademantelgang an der Friederikentherme Bad Langensalza ist zu Unrecht gekündigt worden. Das hat das Oberlandesgericht Jena am Mittwoch zugunsten des benachbarten Hotels entschieden. Wie Sprecherin Stephanie Steinle MDR THÜRINGEN sagte, haben die Richter auch in allen anderen Klagepunkten ein Urteil des Landgerichtes Mühlhausen vom August 2022 bestätigt.