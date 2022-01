Aus alt mach neu, modern und barrierefrei. Die 1999 eröffnete Friederikentherme in Bad Langensalza war in die Jahre gekommen. 2016 gab es erste Überlegungen, später die Fördermittelzusage und 2019 grünes Licht vom Land, das 13 der 15 Millionen Euro Kosten übernommen hat.

Im August 2020 begannen in der Kurstadt die Arbeiten am Rohbau. Die sind inzwischen abgeschlossen; auch an den Fassaden. Der Innenausbau läuft. Im Juli soll alles fertig sein, hofft Fachdienstleiterin Ute Pröschild vom städtischen Bauamt.