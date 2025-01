Johann-Carl Vintz (1848 - 1922) trat damals in das Farben-, Polster- und Drogeriengeschäft Fischer in Langensalza ein, zog aber ein Jahr später nach Mühlhausen. Im November 1876 wurde die Firma Fischer & Vintz aufgelöst und ebenfalls nach Mühlhausen verlegt. Bereits acht Jahre später wurde ein Grundstück in der Wahlstraße 22 in Mühlhausen erworben; heute ist dieser Teil der Straße die Jüdenstraße.



Im Jahr 1912 übergab Carl Vintz die Geschäfte an seinen Sohn Gustav-Paul Vintz (1882-1954) und verabschiedete sich ein Jahr später in den Ruhestand. Am 9. November 1938, dem Tag der Reichspogromnacht, stellte sich der damalige Firmenbesitzer Paul Vintz vor den Nationalsozialisten auf sagte angesicht der Fackeln, dass es gefährlich sei, das Nachbarhaus anzuzünden. Schließlich seien Unmengen an Farben und Lacken gelagert. Die Synagoge, die sich bis heute in einem Hinterhaus befindet, wurde trotzdem geschändet und stark beschädigt. Angezündet wurde sie nicht.



1947 folgten in 3. Generation Ernst-Martin Vintz (1922-2017) und Joachim Vintz (1924-2012). Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der Firmenbesitz beschlagnahmt. Ab 1992 folgten in vierter Generation Ulrich und Margit Vintz sowie Susanne (geborene Vintz) und Rene Stitz. Nach dem Abschied von Ulrich und Margit Vintz ist seit 2017 Tochter Julia Grasse-Stitz dabei.



Bereits 1968 war der Umzug von der Wahlstraße 28 in die 22 erfolgt. Nachdem das Unternehmen in 1970er-Jahren als Kommissionshändler zugelassen wurden, wurden 1991 die neuen Geschäftsräume in der Jüdenstraße (ehemals Wahlstraße 22) eröffnet. Im Gewerbegebiet An der Trifft baute die Familie 1993 eine Verkaufs- und Lagerhalle; auch um den Großhandel zu erweitern. In der Innenstadt in Mühlhausen war zu wenig Platz zum Lagern und für Lkw. Der neue Firmensitz wurde Im März 1993 mit einer Hausmesse eröffnet.