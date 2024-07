Warum übernimmt ein Mittelständler 160 insolvente Süßwarengeschäfte?

Dass Viba den Zukauf trotzdem als Glücksfall beschreibt, hat spezielle strukturelle Gründe, die das thüringische Traditionsunternehmen auf der einen und das westdeutsche "Problemkind" auf der anderen Seite tatsächlich wie zwei passende Puzzlestücke erscheinen lassen.

Eine Expansion in dieser Größenordnung und Geschwindigkeit wäre anders nicht denkbar gewesen. Corinna Wartenberg Viba-Geschäftsführerin

Wie Geschäftsführerin Wartenberg erklärt, lässt Viba den zugekauften Filialen ihre ursprüngliche Identität. Was aber von nun an anders ist: Vertreiber und Hersteller sind identisch - zumindest zum Teil. Während die Markengruppe Hussel, Arko, Eilles nicht selbst produzierte, stellt Viba sein Nougat in Floh-Seligenthal und seine Schokolade in Bayern in eigenen Produktionsstätten her.

Gerade werde ausgelotet, welche Produkte aus dem neuen Segment ebenfalls in Eigenregie, welche weiter mit Partnern produziert werden, so Wartenberg. Viba sucht daher in Produktion als auch Verwaltung mindestens 25 neue Mitarbeiter, um Kapazitäten zu erweitern.

Große Expansion, wenig Kapitaleinsatz