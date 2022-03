In sieben der Fälle soll die Beschuldigte im Oktober 2021 Briefe an Thüringer Ärzte verschickt haben, die gegen Covid-19 impfen. In den Briefen wurde dazu aufgefordert, das Impfen zu unterlassen. Zugleich wurde mit Haftungsklagen gedroht, sollten sie innerhalb von zehn Tagen das Impfen nicht einstellen. Gemeinsam mit den Briefen wurden Vertragsentwürfe und Schadensersatzforderungen verschickt. Die Kassenärztliche Vereinigung erstattete daraufhin Strafanzeige und kündigte Haftungsklagen an.