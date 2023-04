Großeinsatz 60 Feuerwehrleute kämpfen gegen Brand in Schlotheim

Ein Feuer griff in der Nacht zu Sonntag in Schlotheim von einem Schuppen auf zwei Reihenäuser über. Mehrere Bewohner konnten sich in Sicherheit bringen. Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig.