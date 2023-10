Das Tor in der Langen Straße in Bad Langensalza stand am Mittwoch wieder weit auf . Gegen 10 Uhr stand die erste Kundin auf dem Hof - sie hatte sich in der Öffnungszeit geirrt. Für die ehrenamtlichen Helfer kein Problem. Seit den Morgenstunden hatten sie kistenweise gespendete Lebensmittel sortiert und das Lädchen aufgefüllt.

Diana Gräfe hat am Mittwoch alles notiert: Insgesamt 25 Menschen sind gekommen. Jeder zweite Kunde am Mittwoch stammt aus der Ukraine. Alle seien froh gewesen, dass die Tafel wieder geöffnet hat. Die Tafel in Mühlhausen hatte die Menschen vorübergehend versorgt. Was mit den bisherigen Ausgabestellen in Großengottern und Bad Tennstedt wird, ist unklar.