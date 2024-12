Ein 41-jähriger Mann hat sich in der Nacht zum Montag im Unstrut-Hainich-Kreis eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Der Mann war den Beamten zunächst durch seine Fahrweise aufgefallen, wie die Polizei mitteilte. Bei den Ermittlungen stellte sich heraus, dass er keinen Führerschein besitzt.

Gegen drei Uhr am Montagmorgen wurde der 41-Jährige wieder festgestellt- dieses mal im Gewerbegebiet in Großengottern. Als er bemerkte, dass er erneut in den Fokus der Beamten geraten war, ergriff der 41-Jährige die Flucht. Mehrere Polizeiautos und ein Hubschrauber waren im Einsatz, um den Mann zu stoppen. Nach etwa einer halben Stunde wurde der Fahrer bei Thamsbrück gestellt.