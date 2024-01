Die Statistik der Wildvögel führt wie in den Vorjahren der Turmfalke an, 28 Turmfalken wurden eingeliefert. An zweite Stelle rückt 2023 die Stockente: 18 flauschige Entenküken und zwei Alt-Vögel wurden aufgenommen. Die Hälfte der Küken ist in Seebach großgezogen worden. Die andere Hälfte wurde von einer Entenfamilie adoptiert worden.