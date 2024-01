Bildrechte: dpa

Landesentwicklung Pläne zu neuen Oberzentren: Landräte werfen Land Beliebigkeit vor

19. Januar 2024, 13:28 Uhr

Nachdem am Dienstag Pläne zur Erweiterung der Oberzentren in Thüringen beschlossen worden sind, haben führende Kommunalpolitiker nun in einem offenen Brief ihren Unmut geäußert. Sie werfen dem Land Beliebigkeit vor.