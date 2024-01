Es handelt sich um den zweiten Rückruf von Wolf-Produkten innerhalb einer Woche. Bereits am 27. Dezember hatte der Wursthersteller Geflügel-Schinkenpastete zurückgerufen. Auch dort sei bei einer mikrobiologischen Kontrolle in einer Packung ein geringer Gehalt an Listerien nachgewiesen worden. Wolf verkauft Wurst in eigenen Geschäften oder an Handelsunternehmen wie Edeka und Aldi-Süd.