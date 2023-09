Das riskante Klettermanöver eines 22-Jährigen hat am späten Samstagabend die Polizei in Erfurt auf den Plan gerufen. Passanten hatten den jungen Mann gegen 23.30 Uhr beobachtet, als er auf eine Steilwand der Bastion Kilian am Petersberg klettern wollte. Dort fällt die Wand nahezu senkrecht acht Meter ab.

Die Steilwände am Erfurter Petersberg fallen nahezu acht Meter ab. (Archivbild) Bildrechte: IMAGO/blickwinkel