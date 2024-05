Traurig schlurfen Hündin Easy und Rüde Gasparow durch den Hundesalon von Janina Schikade in Lichtenstein. Statt ungestüm herumzutollen, sind sie fast still. Vor allem Gasparow legt sich immer wieder mal auf den Boden und schaut sich einfach nur um. Zum Styling sind die Collies im Alter von neun und zehn Jahren diesmal nicht in den Friseursalon für Hunde gekommen. Stattdessen gibt es einen traurigen Anlass.