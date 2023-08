Altenburger Land Nach Tod eines Tauchers am Haselbacher See: Polizei will Leiche obduzieren

Nach dem Tod eines 56-jährigen Tauchers aus Sachsen sucht die Thüringer Polizei weiter nach der Ursache. Der Mann war am Sonntag nach einem Tauchgang in einem See bei Wintersdorf im Altenburger Land gestorben.