Ein Jogger hat in Altenburg einem Unfallfahrer helfen wollen und dabei eine Brücke beschädigt. Wie die Polizei meldet, war der 41-Jährige am Donnerstag Zeuge eines Verkehrsunfalls, bei dem ein Auto in einen Graben fuhr. Um das Fahrzeug zu befreien, lief der Jogger kurzerhand zu einer nahen Fußgängerbrücke und riss aus ihr mehrere Holzbohlen.