Claudia Rahnfeld Claudia Rahnfeld ist seit 2018 Professorin für Professionstheorie und Disziplinäres Wissen in der Sozialen Arbeit an der Dualen Hochschule Gera-Eisenach. Zuvor unterrichtete sie an der Evangelischen Hochschule Tabor Marburg.



Rahnfeld wurde 1985 in Greiz geboren und studierte Sozialwissenschaften an der Hochschule Jena. 2013 promovierte sie an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg.