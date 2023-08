Neues Lehrjahr Interesse an Ausbildung im Handwerk steigt

Im Handwerk hat traditionell am 1. August das neue Lehrjahr begonnen. Auch wenn in ganz Deutschland noch Tausende Ausbildungsstellen unbesetzt sind, registrieren die Handwerkskammern ein gestiegenes Interesse junger Menschen an einem handwerklichen Ausbildungsberuf.