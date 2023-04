Das sogenannte Buga-Huhn in Gera ist fertig saniert. Es soll Anfang nächster Woche wieder im Hofwiesenpark Gera aufgestellt werden. Das Spielgerät war nach gut 17 Jahren in die Jahre gekommen. Jetzt wurde es in der Holzwerkstatt der Stadt Gera aus Eichen- und Lärchenholz komplett neu gebaut. "Das Huhn ist für viele Geraerinnen und Geraer zu einem richtigen Wahrzeichen der Stadt geworden, das wir unbedingt erhalten wollen“, sagte Jörg Kirschnick-Werner, Leiter des Amtes für Stadtgrün.