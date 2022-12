So wie in Gera leuchten an diesem Sonntag weltweit Kerzen in den Fenstern. Seit 1996 gibt es den "Worldwide Candle Lighting Day". Menschen erinnern an diesem Tag an verstorbene Kinder. Eltern gedenken ihren Töchtern und Söhnen, Kinder ihren Geschwistern. Überall auf der Welt werden um 19 Uhr Kerzen angezündet und in die Fenster gestellt. Das Licht wandert mit der Zeit um die ganze Welt.

Jedes Jahr erinnern die Eltern in einer Gedenkfeier in Gera an ihre verstorbenen Kinder.

Jedes Jahr erinnern die Eltern in einer Gedenkfeier in Gera an ihre verstorbenen Kinder.

Jedes Jahr erinnern die Eltern in einer Gedenkfeier in Gera an ihre verstorbenen Kinder. Bildrechte: Quelle/Rechte: MDR/Andreas Dreißel

14 Gruppen gibt es aktuell in Thüringen. Sie bieten unterschiedliche Hilfe an. Vor allem in der ersten Zeit des Trauerns sind viele hilflos, dabei ist der Abschied wichtig für das Erinnern. Ob der Trauerprozess gesund und heilsam verläuft, hängt also auch von rechtzeitiger Hilfe ab. Wenn das Kind, der Bruder, die Schwester bestattet ist, helfen Gespräche in den Gruppen über das Erlebte. Oft geht dann für Verwandte, Freunde oder Arbeitskollegen das normale Leben weiter. Sie verstehen nicht, dass für die, die zurückbleiben, nichts mehr so sein wird wie zuvor. Das führt in manchen Fällen zu Unverständnis. "Das Leben muss doch weitergehen“, hören die Betroffenen oft. Dann kommt die Angst, dass ihr Kind, ihr Bruder oder ihre Schwester einfach so vergessen werden könnte.