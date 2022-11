Ein kleiner Weg am Rand eines Wohngebietes: Nach etwa 100 Metern beginnt eine lange Reihe junger Bäume. Beim Näherkommen sehen Spaziergänger an jedem der Bäume kleine Herzen, Blumen oder Namensschilder. Hier stehen seit 2018 sogenannte Herzensbäume. 35 Bäume wurden bisher gepflanzt.

Es sind viele Menschen an diesen Ort gekommen. Sie alle eint ein trauriges Schicksal. Eltern haben ihre Kinder verloren, Schwestern ihre Brüder, Brüder ihre Schwestern. Am oberen Rand des Platzes stehen sechs Bäume in frischer Erde. Sechs Bäume, sechs Geschichten von Verlust, aber auch von schönen Erinnerungen.

Andrea Hempel und Frank Pöschel stehen am Herzensbaum für ihren Sohn Florian in Gera. Bildrechte: MDR/Andreas Dreißel

Auch Andrea Hempel und Frank Pöschel sind hier. Sie haben einen Baum für ihren Sohn Florian gepflanzt. Er kam vor ziemlich genau einem Jahr bei einem Verkehrsunfall ums Leben - mit gerade mal 19 Jahren. Den beiden fällt es sichtbar schwer, über den Verlust zu sprechen, aber hier fühlen sie sich gut aufgehoben.

Alle eint ein trauriges Schicksal

In dieser Gemeinschaft teilen alle das gleiche Schicksal. "Wir haben für Florian eine Linde gepflanzt", sagt Frank Pöschel. "Im Garten der Großeltern steht eine, und auch bei uns zu Hause." Und Andrea Hempel ergänzt. "So wird immer etwas da sein, das an ihn erinnert, selbst wenn auch wir nicht mehr sind."

Herzen und Namensschilder hängen an jedem der Gedenkbäume im Hain in Gera. Bildrechte: MDR/Andreas Dreißel

Schon 2007 gründeten Cornelia und Holger Günther in Gera die Regionalstelle für verwaiste Eltern und trauernde Geschwister. Sie brachten ihre Erfahrungen in die Gruppe mit ein.

Regelmäßige Treffen mit anderen Trauernden

Auch ihr Sohn Christoph starb bei einem Verkehrsunfall, mit 21 Jahren, wie die beiden erzählen. Seitdem treffen sie sich regelmäßig mit anderen Trauernden, auch hier im Herzenswald. Sie wissen: Gerade vor Weihnachten ist es für die Hinterbliebenen sehr schwer.

Inzwischen erinnern im Geraer Herzenswald 35 Bäume an verstorbene Kinder. Bildrechte: MDR/Andreas Dreißel

Während nach der Beerdigung eines Verstorbenen für alle anderen irgendwann das normale Leben weitergeht, ist für Eltern und Geschwister eines verstorbenen Kindes nichts mehr, wie es war.

In der Gruppe fühlen sich Eltern verstanden

Manche trauern auch nach Jahren noch wie am ersten Tag über den Verlust. "Oft schlägt einem da Unverständnis entgegen", sagt Frank Pöschel. In der Gruppe fühlen sie sich verstanden. Im Herzenswald können sie sich in den Arm nehmen, gemeinsam weinen. Besonders für die, deren Verlust noch ganz frisch ist, sei es wichtig, hier aufgefangen zu werden.

Persönliche Botschaften im Geraer Herzenswald für die, die viel zu früh gegangen sind. Bildrechte: MDR/Andreas Dreißel