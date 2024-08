Die Feuerwehr Gera ist am Montag zu einem erneuten Brand in den Stadtwald ausgerückt. Nach Angaben eines Sprechers stand etwa ein Hektar Wald am Stadtteil Debschwitz in Flammen. Außerdem wurde laut einem Feuerwehr-Sprecher ein zweiter Brand mit einer Drohne gefunden. Dieser befindet sich auf der gegenüberliegenden Seite im Bereich Haus Schulenburg.

Alle Feuerwehren zeitweise im Einsatz

Zum ersten Brand war die Feuerwehr am Montagmittag ausgerückt. Insgesamt stand eine Fläche von 0,7 Hektar in Flammen. Nach Angaben eines Sprechers brannte es im Wald an der Martinshöhe in Gera-Debschwitz nahe des Tierparks. Die Feuerwehr habe dort Bäume fällen müssen, um ein Ausbreiten zu verhindern.

Die Berufsfeuerwehr und alle Freiwilligen Feuerwehren waren zeitweise im Einsatz gewesen. Nach Angaben der Polizei gab es am Nachmittag immer noch Glutnester, die gelöscht werden müssen.

Die Feuerwehr habe Bäume zuvor fällen müssen, um ein Ausbreiten zu verhindern, so der Sprecher. Am Vormittag sei eine Wasserversorgung aufgebaut worden. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen, auch Brandstiftung wird nicht ausgeschlossen.

In den vergangenen Wochen hat es bereits mehrfach im Stadtwald gebrannt, zuletzt am vergangenen Freitag.

Dabei mussten am Freitagnachmittag mehrfach Feuerwehrfahrzeuge ausrücken. Insgesamt waren rund 40 Kameraden der Berufsfeuerwehr Gera sowie mehrere freiwillige Feuerwehren im Einsatz. Trotz des großen Einsatzes war letztlich nur ein kleiner Brand zu löschen. Der Wald brannte auf einer Fläche von etwa 15 Quadratmetern.

Danach stieg am Freitag jedoch immer wieder Rauch von der Brandstelle auf, so dass die Feuerwehr erneut kurzzeitig ausrücken musste.

Im Geraer Stadtwald hat es schon davor immer wieder gebrannt.

Auch an anderen Stellen in Gera war die Feuerwehr am Freitag und Samstag im Einsatz. Laut Polizei brannte es in der Reichstraße, in der Mitschurinstraße, in der Dornaer Straße, am Birkenweg und gleich zweimal in der Vollersdorfer Straße. Alle Brände konnten schnell gelöscht werden.