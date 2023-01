Die Stadtverwaltung Gera will einige Investitionen verschieben, um die Lücke im Haushalt für 2023 ohne neue Schulden zu schließen. Das geht aus einer 5,5 Millionen Euro umfassenden Sparliste hervor, die MDR THÜRINGEN vorliegt. Demnach müssen beispielsweise die Rechnungen für neue Feuerwehrautos und Katastrophenschutzfahrzeuge wegen der langen Lieferzeiten erst im kommenden Jahr gezahlt werden.

Gleiches gilt für neue Fahrzeuge für den Geraer Tierpark. Auch am Bildungscampus Lusan und einem neuen Gefahrenabwehrzentrum soll weiter geplant werden - allerdings will die Stadt Bau und Finanzierung in die Folgejahre verschieben.