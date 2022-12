Prozess Automatensprenger aus den Niederlanden: Dritter Komplize vor Gericht

Am Landgericht Gera hat am Montag der Prozess gegen einen mutmaßlichen Automatensprenger begonnen. Der Angeklagte gehört laut Staatsanwaltschaft zu einer Bande, von der zwei Komplizen bereits verurteilt sind. Die Männer wurden in den Niederlanden instruiert.