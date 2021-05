Justiz Traumjob oder Tretmühle: Wie ein Thüringer Richter den Alltag erlebt

Bildrechte: MDR/Grit Hasselmann

In den kommenden Jahren werden zeitgleich viele Richter und Staatsanwälte in den Ruhestand gehen. Der Nachwuchs allerdings fehlt. Richter Ingo Menke erzählt, dass die Situation aber auch jetzt schon dramatisch ist. Was genau er meint und warum er sich trotzdem keinen anderen Beruf vorstellen kann.