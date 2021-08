Richard Bergner lebt in einem Plattenbau in Gera-Lusan. Er ist 85 Jahre und schon 1983 hierhergezogen. Doch der Rentner lebt allein. Tochter und Enkeltochter kommen mehrmals in der Woche, um zu helfen. Für Menschen wie ihn hat Arno Elmer das Assistenzsystem „BeHome“ auf den Weg gebracht.

Um letztendlich ein sicheres und selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen, und das in den eigenen vier Wänden. Man soll sich gut aufgehoben und umsorgt fühlen. Arno Elmer, Geschäftsführer Better@Home Service GmbH

System wird misstrauisch

Jetzt umsorgt ein kleines Tablet Richard Bergner. Er wäre bei gesundheitlichen Problemen auf schnelle Hilfe angewiesen. Deshalb hat sein Vermieter, die TAG Wohnen neben dem Tablet verschiedene Sensoren in der Wohnung montiert. So gibt es einen Notknopf im Bad, falls Richard Bergner stürzt. In der Küche warnt ein Sensor, wenn Wasser überläuft.