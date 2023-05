Geras Oberbürgermeister Julian Vonarb (pl) will die Sicherheit in der Stadt deutlich verbessern. Dazu hat er dem Stadtrat am Mittwochabend konkrete Pläne vorgestellt.

So soll zum einen die Polizeipräsenz in der Innenstadt erhöht werden. Die Stadt werde an einem zentralen Punkt in der Heinrichstraße Räume schaffen für zwei Polizisten, kündigte Vonarb an. Allein die Präsenz der Beamten werde dazu führen, dass gewisse Grundregeln eingehalten werden.

Alkoholverbotszone in Gera ausweiten

Zudem soll die seit Mitte 2017 geltende Alkoholverbotszone in der Heinrichstraße ausgeweitet werden. Es bestehe ein "allgemeines Problem mit größeren, teils alkoholisierten Gruppen Jugendlicher", sagte Vonarb. Immer häufiger gebe es Vandalismus.