Verschiedene Angebote in mehreren Orten

"Die Jugendarbeit ist hier wie mit dem Hammer abgebrochen worden. Ich fürchte, nach Corona müssen wir bei Null anfangen." Vor der Pandemie kamen etwa 80 Kinder und Jugendliche pro Tag in die verschiedenen Einrichtungen, manchmal sogar doppelt so viele. Tischtennis, eine Skaterbahn, eine spektakuläre BMX-Strecke, ein Kinderballett und jede Menge offene Ohren für Probleme konnten sie hier finden. "Wir haben auch gekocht. Für manche der Kids war das die einzige warme Mahlzeit am Tag" so Krüger.

Ich weiß, dass es derzeit in vielen Familien knallt. Aber anders als sonst werden die Hilfeschreie nicht mehr gehört. Jens Krüger

Und so sorgt er sich noch mehr als um den Verein um die Kinder: "Ich weiß, dass es derzeit in vielen Familien knallt. Aber anders als sonst werden die Hilfeschreie nicht mehr gehört." Gerade in jetzt, in der Pandemie, wären aus seiner Sicht Hilfsangebote wichtig. Aber gerade jetzt sind dem Verein die Hände gebunden.

Dazu kommt, dass beispielsweise die offene Jugendarbeit zu den freiwilligen Leistungen der Kommunen gehört, dass viele der Vereine von Projektförderungen leben. Um das wirtschaftliche Aus zu verhindern, werden zusätzliche Fördermittel und Spenden gebraucht.

Vereinen fehlen finanzielle Rücklagen

Die Corona-Krise setzt nicht nur die Wirtschaft unter Druck, auch die Zivilgesellschaft kämpft mit den Folgen. "Corona ist ein Stresstest für den gesellschaftlichen Zusammenhalt, das werden wir bald an allen Ecken und Enden spüren", sagt Andreas Rickert, Vorstandsvorsitzender der PHINEO gAG. Das ist eine gemeinnützige Beratungsstelle, die Vereine und Organisationen unterstützt.